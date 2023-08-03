В Анкаре и Кремле сообщили о подготовке к переговорам Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

В Анкаре и Кремле сообщили о подготовке к переговорам Владимира Путина и Реджепа ЭрдоганаВ повестке встречи будет прекращенная зерновая сделка
Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит официальный визит в Анкару, чтобы обсудить условия возобновления зерновой сделки и вопросы двустороннего сотрудничества с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонных переговоров 2 августа, сообщила канцелярия турецкого президента. Дата визита пока не сообщается. В Кремле подтвердили переговоры президентов, но не сообщили подробности.
Помимо визита в Турцию по телефону президенты обсуждали зерновую сделку. Эрдоган пообещал, что его страна продолжит прикладывать усилия для возобновления соглашения. По его словам, приостановка сделки «никому не выгодна» и больше всего от этого пострадают страны, нуждающиеся в поставках продовольствия. Эрдоган отметил, что после выхода России из сделки 17 июля за неделю цены на зерновые выросли на 15%. Правда, затем они пошли вниз: 2 августа цена на пшеницу на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $661 за бушель, а в момент прекращения зерновой сделки 18 июля была $654.
Возобновление черноморской инициативы никак не повлияет на цены на мировом рынке, уверен президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Никаких проблем со снабжением продовольствием в мире нет. Хотя цены на рынке подросли после выхода Москвы из соглашения, они были вызваны психологическим эффектом участников рынка. Совокупное предложение зерна на рынке превышает спрос», – сказал эксперт.
Российский президент отметил, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части сделки участие Москвы в соглашении потеряло смысл. При этом он подтвердил готовность возобновить участие, как только Запад выполнит взятые на себя обязательства перед Россией. Условия Москвы включают переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.
Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию двух противопожарных самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, отметил растущий интерес российских туристов к его стране. За полгода 2023 г. в Турцию приехали 2,61 млн россиян – на 79,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия заняла 1-е место по числу туристов в стране (13,3% из всего турпотока), следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. В прошлом году ее посетили более 5,2 млн россиян.
Путин и Эрдоган общаются по телефону регулярно: 7 июня они обсуждали ситуацию вокруг Украины, а 25 июня по инициативе турецкого президента Путин рассказал об обстановке в стране после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Возможный визит российского лидера в Турцию может стать первой зарубежной поездкой Путина с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в марте. Анкара, как и Москва, не признает юрисдикцию МУСа.
21 июля Эрдоган заявлял, что зерновая сделка может быть возобновлена после визита Путина в Турцию. Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка» 29 июля подтвердил свое намерение встретиться с Эрдоганом, добавив: «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу».
Встреча с Путиным дает политические очки Эрдогану в глазах турецкого избирателя перед осенними местными выборами, говорит доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. С другой стороны, Эрдоган хочет возобновить зерновую сделку, продолжает Дюрре. Турция – один из крупнейших производителей муки в мире, ей необходимы бесперебойные поставки зерна. Кроме того, это последняя страна НАТО, которая поддерживает контакты с Москвой.