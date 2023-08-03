В Анкаре и Кремле сообщили о подготовке к переговорам Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Помимо визита в Турцию по телефону президенты обсуждали зерновую сделку. Эрдоган пообещал, что его страна продолжит прикладывать усилия для возобновления соглашения. По его словам, приостановка сделки «никому не выгодна» и больше всего от этого пострадают страны, нуждающиеся в поставках продовольствия. Эрдоган отметил, что после выхода России из сделки 17 июля за неделю цены на зерновые выросли на 15%. Правда, затем они пошли вниз: 2 августа цена на пшеницу на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $661 за бушель, а в момент прекращения зерновой сделки 18 июля была $654.