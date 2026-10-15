WSJ выяснила, с чего началось ухудшение отношений Трампа и Зеленского
Нынешний этап напряженности в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским начался после их встречи в Нью-Йорке в сентябре. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами переговоров.
По данным издания, во время встречи на полях Генассамблеи ООН Трамп потребовал от Зеленского объяснить, почему Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Американский президент опасался, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут привести к росту цен на топливо и навредить потребителям в США.
После встречи Вашингтон около шести раз обращался к Киеву с просьбой прекратить удары по российским НПЗ, рассказали собеседники WSJ. Украинская сторона заявляла о готовности соблюдать энергетическое перемирие при условии согласия Москвы.
Как отмечает газета, в течение следующего месяца отношение Трампа к Зеленскому становилось все более негативным. Американского лидера раздражало, что Украина продолжает использовать ресурсы США для ударов по российскому энергетическому сектору.
В начале октября украинские и европейские чиновники попытались возобновить мирные переговоры. На встрече 9 октября в Майами зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщили им, что Вашингтон рассматривает возможность заключения сделки по закупке российского дизельного топлива. По данным WSJ, это предложение ошеломило представителей Украины и Европы.
15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. «Запрет [на удары по НПЗ] снят. С этим покончено», – заявил украинский президент. 11 октября Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его утверждению, обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. Москва тогда не подтвердила достижение такой договоренности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский бросил прямой вызов американскому лидеру, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ.