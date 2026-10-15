WSJ выяснила, с чего началось ухудшение отношений Трампа и Зеленского

15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. «Запрет [на удары по НПЗ] снят. С этим покончено», – заявил украинский президент. 11 октября Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его утверждению, обе стороны согласились прекратить удары по энергетическим объектам. Москва тогда не подтвердила достижение такой договоренности.