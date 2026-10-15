Ямпольская: в России не планируют усложнять ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России не будут усложнять. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Давайте оговоримся, что ни о каком усложнении ЕГЭ не может идти речи. Потому что единый госэкзамен призван оценить, насколько хорошо молодой человек прошел школьную программу, изучил все, что в ней есть», – сказала Ямпольская.
По ее словам, усложнение экзамена невозможно без предварительного изменения школьной программы, которое не планируется. Советник президента подчеркнула, что задания ЕГЭ должны соответствовать изученному школьниками материалу. «В ЕГЭ не должно быть сюрпризов», – заключила Ямпольская.
12 октября ФИПИ сообщало, что количество заданий изменится только по двум предметам ЕГЭ. В истории число заданий выросло с 21 до 22, максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике заданий стало 20 вместо 19, максимальный балл – 33 вместо 32. По остальным предметам количество заданий остается прежним.