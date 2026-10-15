Генпрокуратура отказалась от иска о конфискации имущества главы FIDE Турлова
Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев отозвал иск об изъятии имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур. Об этом стало известно на заседании в Тверском суде Москвы, где решался вопрос о дате заседания.
«14 октября через экспедицию было получено заявление об отказе (от исковых требований), подписанное заместителем генерального прокурора Ткачевым», – сказала судья (цитата по «Интерфаксу»).
Иск был подан в Тверской районный суд в начале октября. Ответчиками также заявлены компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp. и деловой партнер Турлова Аркадий Щукин. В доход государства могли быть обращены сотни миллионов долларов. Беседа по иску должна была состояться 15 октября.
Турлова избрали президентом FIDE 26 сентября 2026 г. Он гражданин Казахстана, отказался от российского паспорта после 2022 г.. В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал его имущество и деньги в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску Агентства по страхованию вкладов.