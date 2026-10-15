Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,502+0,45%UTAR8,57+0,47%OKEY50,25-1,57%IMOEX2 386,38-1,45%RTSI897,52-1,22%RGBI111,64+0,25%RGBITR769,5+0,28%
Главная / Общество /

Генпрокуратура отказалась от иска о конфискации имущества главы FIDE Турлова

Антон Потоков
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев отозвал иск об изъятии имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур. Об этом стало известно на заседании в Тверском суде Москвы, где решался вопрос о дате заседания.

«14 октября через экспедицию было получено заявление об отказе (от исковых требований), подписанное заместителем генерального прокурора Ткачевым», – сказала судья (цитата по «Интерфаксу»).

Иск был подан в Тверской районный суд в начале октября. Ответчиками также заявлены компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp. и деловой партнер Турлова Аркадий Щукин. В доход государства могли быть обращены сотни миллионов долларов. Беседа по иску должна была состояться 15 октября.

Турлова избрали президентом FIDE 26 сентября 2026 г. Он гражданин Казахстана, отказался от российского паспорта после 2022 г.. В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал его имущество и деньги в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску Агентства по страхованию вкладов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте