Пашинян утвердил создание группы для переговоров с РФ по железным дорогам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании совместной с Россией рабочей группы для обсуждения вопросов концессионного управления железными дорогами республики. Об этом ТАСС сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.
Пашинян заявил на брифинге 15 октября, что рабочая группа должна в течение трех месяцев подготовить предложения по повышению конкурентоспособности армянских железных дорог. По его словам, Ереван рассматривает передачу концессии третьей стране, однако готов обсудить альтернативные решения российской стороны.
14 октября Пашинян провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым. Стороны обсудили выполнение концессионных обязательств, инвестиции и развитие транзитных маршрутов. Белозеров заявил о готовности российской компании продолжать сотрудничество и совместно оценить эффективность соглашения.
8 октября Пашинян заявил о наличии правовых оснований для расторжения концессии. При этом премьер подчеркнул, что Ереван не намерен в одностороннем порядке прекращать соглашение и рассчитывает решить вопрос с Москвой дружественным путем.
Железнодорожная инфраструктура Армении находится под управлением дочерней структуры РЖД «Южно-Кавказская железная дорога» с 2008 г. Договор заключен на 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.