Пашинян анонсировал визит главы РЖД в Армению на следующей неделе
Глава РЖД Олег Белозеров посетит Армению на следующей неделе, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства. В ходе визита планируется обсудить вопрос армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении российской стороны. Трансляцию брифинга вел «Арменпресс».
7 октября Пашинян в интервью программе «Ctrl Z» издания Infocom заявил, что у правительства Армении есть правовые основания и инструменты для расторжения концессионного соглашения с Россией. «Правительство обладает инструментарием, более того – обоснованием для аннулирования концессионного соглашения», – сказал он. При этом премьер подчеркнул, что Ереван не хочет идти по пути одностороннего расторжения и рассчитывает решить вопрос с Москвой «дружественным путем».
Железнодорожная инфраструктура Армении находится под управлением дочерней структуры РЖД – «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД). В феврале 2008 г. ее передали компании по концессионному договору на 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
2 октября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва предложила Еревану восстановить два участка железной дороги, находящиеся в концессии РЖД. По его словам, соответствующие решения были приняты на уровне президента России еще в январе, а российская сторона ждет реакции Армении.
Ранее Пашинян предлагал России передать право на концессионное управление железными дорогами Армении третьей стране, приемлемой для Москвы и Еревана. В августе он объяснял инициативу риском потерять возможности интеграции Армении в международную железнодорожную сеть из-за санкционных ограничений, связанных с российским оператором.