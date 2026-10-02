Россия предложила Армении восстановить два участка железной дороги
Россия предложила Армении восстановить два участка железной дороги – от Ерсаха до границы с Нахичеванью и от Гюмри до границы с Турцией. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, эти участки находятся в концессии РЖД. Москва поддерживает их восстановление и готова участвовать в проекте, чтобы обеспечить транспортную связанность по обоим направлениям.
Оверчук уточнил, что соответствующие решения в России были приняты на уровне президента еще в январе. Теперь Москва ожидает реакции армянской стороны. «Я думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые двинут этот вопрос дальше», – добавил вице-премьер.
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне.
30 июля Пашинян сообщил, что спор о концессии может дойти до международного арбитражного разбирательства, если ситуацию не удастся урегулировать. 1 сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает сотрудничество с Арменией по ЮКЖД в прежнем формате.