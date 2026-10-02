Россия предложила Армении восстановить два участка железной дороги

Оверчук уточнил, что соответствующие решения в России были приняты на уровне президента еще в январе. Теперь Москва ожидает реакции армянской стороны. «Я думаю, что в ближайшее время должны состояться очень важные встречи, которые двинут этот вопрос дальше», – добавил вице-премьер.