Глава РЖД Белозеров провел встречу с Пашиняном

Глава РЖД Белозеров провел встречу с ПашиняномОбсуждались концессия по управлению железными дорогами Армении, инвестиции и обновление инфраструктуры
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в ходе рабочей поездки в Ереван встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались реализация концессии по управлению железными дорогами республики, инвестиции и перспективы транзита. «Ведомости» собрали главное из заявлений.
Инвестиции и обязательства по концессии
Белозеров заверил армянское правительство в приверженности всем обязательствам по концессионному договору, реализацию которого обеспечивает ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) – дочернее общество ОАО «РЖД». По его словам, общий объем инвестиций РЖД и доходов Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) за время концессии составил 146 млрд армянских драм, или около $400 млн.
«Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения <...>», – сказал глава РЖД.
Соглашение было подписано в 2008 г. на 30 лет с правом пролонгации.
Роль ЮКЖД в экономике Армении
ЗАО «ЮКЖД» – крупнейший налогоплательщик и один из самых значимых работодателей республики. Белозеров отметил, что железные дороги Армении – часть сети колеи 1520 мм на постсоветском пространстве и Россия готова обеспечивать грузопотоки и рост пассажирских перевозок.
Обновление инфраструктуры и планы
Для развития перевозок ЮКЖД обновляет инфраструктуру и подвижной состав: в 2021 г. поставлены 27 новых вагонов производства АО «Трансмашхолдинг», за несколько лет закуплены четыре электропоезда ЭП2Д. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по оценке возможностей транзитных коммуникаций через железнодорожную сеть Армении.
С конца 2025 г. вопрос эксплуатации армянских железных дорог – один из основных предметов разногласий между Ереваном и Москвой. Пашинян заявлял ранее в октябре, что намерен в ближайшее время обсудить с Белозеровым вопросы, связанные с восстановлением некоторых трансграничных участков железной дороги на армянской территории. По его словам, речь идет о восстановлении железнодорожных веток между Ерасхом и азербайджанским анклавом в Нахичевани, а также приграничным Ахуриком и Турцией, разобранных в начале 1990-х гг. из-за Первой карабахской войны.