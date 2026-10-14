Глава РЖД Белозеров провел встречу с Пашиняном

С конца 2025 г. вопрос эксплуатации армянских железных дорог – один из основных предметов разногласий между Ереваном и Москвой. Пашинян заявлял ранее в октябре, что намерен в ближайшее время обсудить с Белозеровым вопросы, связанные с восстановлением некоторых трансграничных участков железной дороги на армянской территории. По его словам, речь идет о восстановлении железнодорожных веток между Ерасхом и азербайджанским анклавом в Нахичевани, а также приграничным Ахуриком и Турцией, разобранных в начале 1990-х гг. из-за Первой карабахской войны.