Tasnim: иранцы покинули зал саммита в Баку во время речи президента Израиля

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – политический форум, на который собираются главы государств и правительств стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и сотрудничества. В 2026 г. он проходит 15 октября в Баку.