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Tasnim: иранцы покинули зал саммита в Баку во время речи президента Израиля

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Делегация Ирана во главе с замглавы МИДа Каземом Гарибабади покинула зал саммита СВМДА в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным агентства, к иранским представителям присоединились делегации еще 12 стран. Среди них были представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана. Они вышли из зала в знак протеста против выступления израильского президента, уточнило Tasnim.

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – политический форум, на который собираются главы государств и правительств стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и сотрудничества. В 2026 г. он проходит 15 октября в Баку.

В ходе мероприятия глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский показал своей позицией по дизельной сделке неготовность к конструктиву. По словам министра, позиция украинского лидера является прямым вызовом в адрес президента США Дональда Трампа.

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