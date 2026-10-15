Tasnim: иранцы покинули зал саммита в Баку во время речи президента Израиля
Делегация Ирана во главе с замглавы МИДа Каземом Гарибабади покинула зал саммита СВМДА в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По данным агентства, к иранским представителям присоединились делегации еще 12 стран. Среди них были представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана. Они вышли из зала в знак протеста против выступления израильского президента, уточнило Tasnim.
Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – политический форум, на который собираются главы государств и правительств стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и сотрудничества. В 2026 г. он проходит 15 октября в Баку.
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