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Политика

Член конгресса США Грин заявила о провале санкций против России

Ведомости

Санкции США, введенные в отношении России, провалились. Такое заявление сделала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). 

«Америка уже отправила $113 млрд и продолжает ежемесячно выделять по $1 млрд правительству Украины, к тому же [президент США Джо] Байден хочет [направить] еще $20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка беднеет на триллионы! Санкции США провалились», – написала она в X (ранее Twitter), призвав прекратить выделять деньги Украине.

Такое заявление Тейлор-Грин сделала на фоне публикации доклада швейцарского банка UBS, согласно которому в 2022 г. совокупное частное богатство России выросло на $600 млрд, а США – сократилось на $5,9 трлн.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь. 

Российские власти неоднократно отмечали провал антироссийских ограничений и указывали на ущерб, нанесенный санкциями гражданам США и ЕС. В ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что расчет Запада разрушить российскую экономику при помощи санкций не оправдался. По его словам, экономика и система управления РФ оказались «гораздо прочнее, чем полагали на Западе». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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