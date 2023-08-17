Член конгресса США Грин заявила о провале санкций против России

«Америка уже отправила $113 млрд и продолжает ежемесячно выделять по $1 млрд правительству Украины, к тому же [президент США Джо] Байден хочет [направить] еще $20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка беднеет на триллионы! Санкции США провалились», – написала она в X (ранее Twitter), призвав прекратить выделять деньги Украине.