Член конгресса США Грин заявила о провале санкций против России
Санкции США, введенные в отношении России, провалились. Такое заявление сделала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).
«Америка уже отправила $113 млрд и продолжает ежемесячно выделять по $1 млрд правительству Украины, к тому же [президент США Джо] Байден хочет [направить] еще $20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка беднеет на триллионы! Санкции США провалились», – написала она в X (ранее Twitter), призвав прекратить выделять деньги Украине.
Такое заявление Тейлор-Грин сделала на фоне публикации доклада швейцарского банка UBS, согласно которому в 2022 г. совокупное частное богатство России выросло на $600 млрд, а США – сократилось на $5,9 трлн.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь.
Российские власти неоднократно отмечали провал антироссийских ограничений и указывали на ущерб, нанесенный санкциями гражданам США и ЕС. В ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что расчет Запада разрушить российскую экономику при помощи санкций не оправдался. По его словам, экономика и система управления РФ оказались «гораздо прочнее, чем полагали на Западе».