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Зеленский продлил военное положение на Украине до 15 ноября

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 г.», – говорится в сообщении. 

Железняк уточнил, что законы вступят в силу 18 августа. До этого момента действуют предыдущие документы о военном положении и всеобщей мобилизации.

Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации 26 июля. На следующий день парламент принял документы.

Продление военного положение на Украине означает отмену парламентских выборов, которые должны были состояться 29 октября 2023 г. Согласно украинскому законодательству, голосование не может быть проведено во время действия военного положения.

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В апреле председатель Верховной рады Руслан Стефанчук говорил, что для проведения выборов при военном положении потребуется изменение закона. При этом в мае Зеленский отмечал, что выборы в октябре не состоятся, если военное положение на Украине все еще будет действовать. 

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 г. – в день начала спецоперации России. 25 февраля Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В последний раз срок военного положения и мобилизации на Украине продлевали 2 мая до 18 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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