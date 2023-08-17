Зеленский продлил военное положение на Украине до 15 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 г.», – говорится в сообщении.
Железняк уточнил, что законы вступят в силу 18 августа. До этого момента действуют предыдущие документы о военном положении и всеобщей мобилизации.
Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации 26 июля. На следующий день парламент принял документы.
Продление военного положение на Украине означает отмену парламентских выборов, которые должны были состояться 29 октября 2023 г. Согласно украинскому законодательству, голосование не может быть проведено во время действия военного положения.
Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 г. – в день начала спецоперации России. 25 февраля Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В последний раз срок военного положения и мобилизации на Украине продлевали 2 мая до 18 августа.