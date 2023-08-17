Зеленский подписал указ об увольнении всех начальников областных военкоматов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех начальников областных военкоматов. Документ опубликован на сайте президента Украины.
«В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 г. "о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки вооруженных Сил Украины"», – сказано в документе.
Ответственным за контролем выполнения решения назначен секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
В решении СНБО содержится рекомендация главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному прекратить практику ротаций руководителей областных военкоматов и назначить на их места офицеров, которые принимали участие в спецоперации – при условии прохождения проверки СБУ.
О решении уволить всех начальников областных военкоматов Зеленский заявил 11 августа. Он отметил, что их места займут военные, которые вернулись с фронта. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования», – написал он.
Зеленский отметил, что, если действующие начальники военкоматов хотят сохранить свои погоны, они должны будут отправиться воевать. По его словам, в ходе проверки число уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц военкоматов, превысило 110.
В конце июня Зеленский уже поручил Залужному немедленно уволить главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, «говорит вся страна». После этого украинский президент поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, которая проверит всех военкомов в разных областях страны.