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Зеленский подписал указ об увольнении всех начальников областных военкоматов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех начальников областных военкоматов. Документ опубликован на сайте президента Украины.

«В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 г. "о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки вооруженных Сил Украины"», – сказано в документе. 

Ответственным за контролем выполнения решения назначен секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.  

В решении СНБО содержится рекомендация главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному прекратить практику ротаций руководителей областных военкоматов и назначить на их места офицеров, которые принимали участие в спецоперации – при условии прохождения проверки СБУ. 

О решении уволить всех начальников областных военкоматов Зеленский заявил 11 августа. Он отметил, что их места займут военные, которые вернулись с фронта. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования», – написал он. 

Зеленский отметил, что, если действующие начальники военкоматов хотят сохранить свои погоны, они должны будут отправиться воевать. По его словам, в ходе проверки число уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц военкоматов, превысило 110. 

В конце июня Зеленский уже поручил Залужному немедленно уволить главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, «говорит вся страна». После этого украинский президент поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, которая проверит всех военкомов в разных областях страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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