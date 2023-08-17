Зеленский подписал указ об увольнении всех начальников областных военкоматов

О решении уволить всех начальников областных военкоматов Зеленский заявил 11 августа. Он отметил, что их места займут военные, которые вернулись с фронта. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования», – написал он.