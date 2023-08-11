Зеленский сообщил о решении уволить всех областных начальников военкоматов
На Украине уволят всех начальников областных военкоматов, их места займут военные, которые вернулись с фронта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания СНБО.
«Увольняем всех областных "военкомов"», – написал он. По его словам, доверить систему комплектования можно тем, кто понимает, что «цинизм и взяточничество» – «это государственная измена».
Зеленский отметил, что, если действующие начальники военкоматов хотят сохранить свои погоны, они должны будут отправиться в зону боевых действий.
По словам Зеленского, число уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц военкоматов, уже превысило 110. 33 человека находятся под подозрениями. Украинский лидер поручил реализовать это решение главкому ВСУ Валерию Залужному. Перед назначением на должность новые руководители пройдут проверку СБУ.
Зеленский также анонсировал новые решения, связанные с работой военно-врачебных комиссий. По его словам, сейчас проводятся проверки, а на заседании СНБО, которое состоится через две недели, будут приняты конкретные решения.
В конце июня Зеленский уже поручил Залужному немедленно уволить главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, «говорит вся страна». После этого украинский президент поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, которая проверит всех военкомов в разных областях страны.