Зеленский сообщил о решении уволить всех областных начальников военкоматов

В конце июня Зеленский уже поручил Залужному немедленно уволить главу одесского военкомата Евгения Борисова, о коррупции которого, по его словам, «говорит вся страна». После этого украинский президент поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, которая проверит всех военкомов в разных областях страны.