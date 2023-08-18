Начальники штабов ЭКОВАС обсудят возможность военной интервенции в Нигере
Начальники штабов ЭКОВАС собрались на саммит в Гане, чтобы обсудить возможность военной интервенции в Нигере, сообщает Radio France Internationale (RFI).
По информации RFI, целью саммита является выбор даты интервенции. Закрытое заседание первого дня было посвящено распределению резервных сил среди стран-участников. В настоящее время их как минимум пять: Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гвинея-Бисау.
12 августа парламент ЭКОВАС собирался для обсуждения дальнейших действий в Нигере. По словам пресс-секретаря, решение принято не было, но парламент создал комитет, который планирует встретиться с президентом Нигерии Болой Тинубу, председательствующим в ЭКОВАС, чтобы получить его разрешение на поездку в Нигер.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа.
31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента.
8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.