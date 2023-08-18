Начальники штабов ЭКОВАС обсудят возможность военной интервенции в Нигере

12 августа парламент ЭКОВАС собирался для обсуждения дальнейших действий в Нигере. По словам пресс-секретаря, решение принято не было, но парламент создал комитет, который планирует встретиться с президентом Нигерии Болой Тинубу, председательствующим в ЭКОВАС, чтобы получить его разрешение на поездку в Нигер.