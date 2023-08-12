Парламент ЭКОВАС хочет направить группу для переговоров с мятежниками в Нигере

Как сообщает агентство, в столице Нигера Ниамее 11 августа сторонники переворота провели митинг в его поддержку. Это произошло на фоне того, что 10 августа ЭКОВАС провело саммит, на котором было принято решение активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Соответветствующее поручение было дано комитету начальников штабов обороны стран объединения.