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Парламент ЭКОВАС хочет направить группу для переговоров с мятежниками в Нигере

Ведомости

Парламент Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) может направить в Нигер парламентский комитет для встречи с лидерами переворота в стране, сообщает Reuters со ссылкой на представителя сообщества.

12 августа парламент ЭКОВАС собирался 12 августа для обсуждения дальнейших действий в Ниигере. «По словам пресс-секретаря, решение принято не было, но парламент создал комитет, который планирует встретиться с президентом Нигерии Болой Тинубу, председательствующим в ЭКОВАС, чтобы получить его разрешение на поездку в Нигер», – пишет Reuters.

Как сообщает агентство, в столице Нигера Ниамее 11 августа сторонники переворота провели митинг в его поддержку. Это произошло на фоне того, что 10 августа ЭКОВАС провело саммит, на котором было принято решение активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Соответветствующее поручение было дано комитету начальников штабов обороны стран объединения.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 11 августа отмечал, что условия «стремительно ухудшаются» и могут быть приравнены к нарушению международного права в области прав человека.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. 

31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента.

8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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