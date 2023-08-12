Парламент ЭКОВАС хочет направить группу для переговоров с мятежниками в Нигере
Парламент Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) может направить в Нигер парламентский комитет для встречи с лидерами переворота в стране, сообщает Reuters со ссылкой на представителя сообщества.
12 августа парламент ЭКОВАС собирался 12 августа для обсуждения дальнейших действий в Ниигере. «По словам пресс-секретаря, решение принято не было, но парламент создал комитет, который планирует встретиться с президентом Нигерии Болой Тинубу, председательствующим в ЭКОВАС, чтобы получить его разрешение на поездку в Нигер», – пишет Reuters.
Как сообщает агентство, в столице Нигера Ниамее 11 августа сторонники переворота провели митинг в его поддержку. Это произошло на фоне того, что 10 августа ЭКОВАС провело саммит, на котором было принято решение активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Соответветствующее поручение было дано комитету начальников штабов обороны стран объединения.
Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 11 августа отмечал, что условия «стремительно ухудшаются» и могут быть приравнены к нарушению международного права в области прав человека.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа.
31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента.
8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.