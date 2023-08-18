Пекин рассчитывает подписать с Россией документы в ходе визита Путина в Китай

«Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума "Один пояс – один путь", сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем», – сказал он (цитата по ТАСС). Он уточнил, что стороны ведут проработку этих документов.