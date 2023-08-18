Пекин рассчитывает подписать с Россией документы в ходе визита Путина в Китай
В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай планируется подписание совместных документов. Об этом заявил заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.
«Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума "Один пояс – один путь", сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем», – сказал он (цитата по ТАСС). Он уточнил, что стороны ведут проработку этих документов.
25 июля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что глава государства может посетить Китай. Он уточнил, что Россия получила приглашение посетить с визитом Пекин в октябре в рамках форума «Один пояс – один путь». До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что в ходе визита Путина лидеры двух стран будут обсуждать торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире.
Председатель КНР Си Цзиньпин, который был с официальным визитом в России в марте, пригласил Путина приехать «в удобное для него время» в 2023 г. В ходе его визита в Москву был подписан ряд заявлений, в том числе был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.