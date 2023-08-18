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Пекин рассчитывает подписать с Россией документы в ходе визита Путина в Китай

Ведомости

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай планируется подписание совместных документов. Об этом заявил заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

«Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума "Один пояс – один путь", сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем», – сказал он (цитата по ТАСС). Он уточнил, что стороны ведут проработку этих документов.

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25 июля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что глава государства может посетить Китай. Он уточнил, что Россия получила приглашение посетить с визитом Пекин в октябре в рамках форума «Один пояс – один путь». До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что в ходе визита Путина лидеры двух стран будут обсуждать торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин, который был с официальным визитом в России в марте, пригласил Путина приехать «в удобное для него время» в 2023 г. В ходе его визита в Москву был подписан ряд заявлений, в том числе был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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