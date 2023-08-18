Народный совет ЛНР принял закон об избрании главы республики
Народный совет Луганской народной республики в ходе пленарного заседания рассмотрел и принял закон об избрании главы ЛНР, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Согласно принятому закону, глава ЛНР избирается депутатами Народного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом России. Избрание главы проводится путем тайного голосования.
Президент России Владимир Путин 5 октября 2022 г. назначил врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики – Дениса Пушилина, а Евгения Балицкого – врио губернатора Запорожской области и Владимира Сальдо – врио губернатора Херсонской области.