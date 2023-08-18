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Народный совет ЛНР принял закон об избрании главы республики

Ведомости

Народный совет Луганской народной республики в ходе пленарного заседания рассмотрел и принял закон об избрании главы ЛНР, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Согласно принятому закону, глава ЛНР избирается депутатами Народного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом России. Избрание главы проводится путем тайного голосования.

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Президент России Владимир Путин 5 октября 2022 г. назначил врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики – Дениса Пушилина, а Евгения Балицкого – врио губернатора Запорожской области и Владимира Сальдо – врио губернатора Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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