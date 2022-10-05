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Путин назначил врио руководителей новых российских субъектов

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, врио главы Луганской народной республики — Леонида Пасечника, а Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области и Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что они будут находиться на должностях врио руководителей принятых в состав России субъектов до тех пор, пока парламент не назначит их на должность. Когда именно состоятся выборы в парламенте, пока неизвестно. 

Помимо этого, Путин также подписал федеральные законы о принятии новых регионов в состав России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89. 

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Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне, 4 сентября, договоры также были ратифицированы Советом Федерации. 

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текстов документов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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