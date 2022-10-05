Путин назначил врио руководителей новых российских субъектов
Президент России Владимир Путин назначил врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, врио главы Луганской народной республики — Леонида Пасечника, а Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области и Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что они будут находиться на должностях врио руководителей принятых в состав России субъектов до тех пор, пока парламент не назначит их на должность. Когда именно состоятся выборы в парламенте, пока неизвестно.
Помимо этого, Путин также подписал федеральные законы о принятии новых регионов в состав России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне, 4 сентября, договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текстов документов.
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