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В Курской области силами РЭБ перехватили украинский дрон-камикадзе

Ведомости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать», – написал он.

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Ранее 11 августа Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. 7 августа РЭБ в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 13 августа губернатор также сообщал об обстреле Волфино. В результате десяти прилетов трое жителей села получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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