В Курской области силами РЭБ перехватили украинский дрон-камикадзе
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать», – написал он.
Ранее 11 августа Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. 7 августа РЭБ в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 13 августа губернатор также сообщал об обстреле Волфино. В результате десяти прилетов трое жителей села получили осколочные ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницу. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».