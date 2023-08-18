В Курской области силами РЭБ перехватили украинский дрон-камикадзе

Ранее 11 августа Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. 7 августа РЭБ в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).