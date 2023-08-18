Таллин не увидел нарушений прав человека в отмене русскоязычного образования
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна не согласился с выводами спецдокладчиков ООН, заявив, что переход страны на эстоноязычное образование не нарушает прав национальных меньшинств. Его комментарий опубликован на сайте МИДа республики.
«Необоснованно связывать переход к обучению на эстонском языке, который является частью политики интеграции, с гарантией прав человека. В Эстонии поддерживаются возможности меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом», – заявил он.
Министр добавил, что переход на эстонский язык в образовании позволит всем проживающим в стране детям получить качественное образование на эстонском языке, а также создаст равные возможности на рынке труда и повысит сплоченность общества. МИД республики подготовит ответ на обращение экспертов ООН, добавил он.
В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%.
Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства.
Ранее на этой неделе управление комиссара по правам человека ООН сочло эстонские стандарты противоречащими международным договорам о правах человека. В частности, в документе выражена озабоченность, как реформа образования скажется на русскоязычном населении страны, писали «Ведомости».