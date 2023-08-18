При взрыве кассетного боеприпаса в Донецке погибли три человека

Донецкая народная республика регулярно подвергается обстрелам ВСУ. 30 сентября 2022 г. регион, наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошел в состав России. С 19 октября того же года в новых регионах введено военное положение. Защита жителей Донбасса является одной из задач спецоперации, начавшейся в феврале прошлого года.