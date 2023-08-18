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При взрыве кассетного боеприпаса в Донецке погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли в Донецке в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Речь идет о коммунальных рабочих, уточнил он.

«В Киевском районе в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погибли трое сотрудников коммунального предприятия – мужчины 1998, 1996 и 1998 г.р.», – написал он, добавив, что еще один мужчина получил ранения.

Всего ВСУ обстреляли Донецк 17 рас с с 9:00 по 21:00 18 августа. По городу было выпущено 45 снарядов 155-мм «натовского» калибра, включая 11 кассетных, а также девять ракет из РСЗО.

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Донецкая народная республика регулярно подвергается обстрелам ВСУ. 30 сентября 2022 г. регион, наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошел в состав России. С 19 октября того же года в новых регионах введено военное положение. Защита жителей Донбасса является одной из задач спецоперации, начавшейся в феврале прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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