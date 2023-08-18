При взрыве кассетного боеприпаса в Донецке погибли три человека
Три человека погибли в Донецке в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Речь идет о коммунальных рабочих, уточнил он.
«В Киевском районе в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погибли трое сотрудников коммунального предприятия – мужчины 1998, 1996 и 1998 г.р.», – написал он, добавив, что еще один мужчина получил ранения.
Всего ВСУ обстреляли Донецк 17 рас с с 9:00 по 21:00 18 августа. По городу было выпущено 45 снарядов 155-мм «натовского» калибра, включая 11 кассетных, а также девять ракет из РСЗО.
Донецкая народная республика регулярно подвергается обстрелам ВСУ. 30 сентября 2022 г. регион, наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошел в состав России. С 19 октября того же года в новых регионах введено военное положение. Защита жителей Донбасса является одной из задач спецоперации, начавшейся в феврале прошлого года.