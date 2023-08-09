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Мэр Донецка сообщил о гибели ребенка при обстреле

Ведомости

При обстреле Донецка со стороны украинской армии погибла девочка 2019 г. рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на ул. Осоавиахима», – написал мэр у себя в Telegram-канале. 

Позже Кулемзин сообщил, что в результате обстрела также погибла женщина 1952 года рождения, ее тело пока находится под завалами. Кроме того, известно о пострадавших мужчине и женщине.

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6 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка кассетными снарядами. Он уточнял, что за день было зафиксировано 40 обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых ранения различной степени тяжести получили пять человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Донецкая область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. 30 сентября 2022 г. регион, наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошел в состав России. С 19 октября того же года в присоединенных регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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