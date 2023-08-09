Мэр Донецка сообщил о гибели ребенка при обстреле
При обстреле Донецка со стороны украинской армии погибла девочка 2019 г. рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на ул. Осоавиахима», – написал мэр у себя в Telegram-канале.
Позже Кулемзин сообщил, что в результате обстрела также погибла женщина 1952 года рождения, ее тело пока находится под завалами. Кроме того, известно о пострадавших мужчине и женщине.
6 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка кассетными снарядами. Он уточнял, что за день было зафиксировано 40 обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых ранения различной степени тяжести получили пять человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Донецкая область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. 30 сентября 2022 г. регион, наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошел в состав России. С 19 октября того же года в присоединенных регионах введено военное положение.