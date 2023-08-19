Лавров не увидел перспективы переговоров с Западом по Украине

5-6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры, где Украина должна была представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. В МИДе подчеркивали, что Москва рассчитывает, что партнеры России «поделятся с нами своими оценками» по результатам встречи.