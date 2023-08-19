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Политика

Лавров не увидел перспективы переговоров с Западом по Украине

Ведомости

Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине пока нет. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами», — заявил министр, назвав такую позицию путем войны, а не дипломатии.

По словам Лаврова, США не намерены прекращать конфликт, так как у них стоит задача нанести России стратегическое поражение и максимально ослабить страну в военном, экономическом и политическом плане. Поэтому в Вашингтон настаивает на необходимости урегулирования конфликта на условиях украинцев и их «формулы мира», подчеркнул министр.

МИД ожидает раскрытия деталей консультаций по Украине в Джидде

Они прошли без участия России

Подход России в сложившимся конфликте Лавров назвал «последовательным и полностью прозрачным». По его словам, Россия с первых дней спецоперации была открыта к дипломатическому диалогу, однако запад проводит многосторонние встречи без приглашения российских представителей, таким образом пытаясь убедить развивающиеся страны поддержать украинскую «формулу мира».

В 10 условий «формулы мира» от Украины, которые озвучил президент Зеленский осенью 2022 г., входят восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта и др.

5-6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры, где Украина должна была представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. В МИДе подчеркивали, что Москва рассчитывает, что партнеры России «поделятся с нами своими оценками» по результатам встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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