Лавров не увидел перспективы переговоров с Западом по Украине
Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине пока нет. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».
«Западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами», — заявил министр, назвав такую позицию путем войны, а не дипломатии.
По словам Лаврова, США не намерены прекращать конфликт, так как у них стоит задача нанести России стратегическое поражение и максимально ослабить страну в военном, экономическом и политическом плане. Поэтому в Вашингтон настаивает на необходимости урегулирования конфликта на условиях украинцев и их «формулы мира», подчеркнул министр.
Подход России в сложившимся конфликте Лавров назвал «последовательным и полностью прозрачным». По его словам, Россия с первых дней спецоперации была открыта к дипломатическому диалогу, однако запад проводит многосторонние встречи без приглашения российских представителей, таким образом пытаясь убедить развивающиеся страны поддержать украинскую «формулу мира».
В 10 условий «формулы мира» от Украины, которые озвучил президент Зеленский осенью 2022 г., входят восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта и др.
5-6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры, где Украина должна была представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. В МИДе подчеркивали, что Москва рассчитывает, что партнеры России «поделятся с нами своими оценками» по результатам встречи.