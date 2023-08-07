В МИДе ожидают, что БРИКС раскроет детали консультаций по Украине в Джидде

«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», – сказала Захарова и подчеркнула, что без участия РФ в переговорах «никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости».