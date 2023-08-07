В МИДе ожидают, что БРИКС раскроет детали консультаций по Украине в Джидде
Москва рассчитывает, что партнеры России «поделятся с нами своими оценками» по результатам встречи в Джидде по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В них [консультациях] участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой “формуле мира” [президента Украины Владимира] Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч», – сообщила Захарова, ее слова приводит пресс-служба.
По оценкам представителя, ни один из пунктов предложений Украины «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России». При этом в МИД оценили посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга».
«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», – сказала Захарова и подчеркнула, что без участия РФ в переговорах «никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости».
Переговоры в саудовской Джидде прошли 5-6 августа. На ней Украина должна была представить свою «формулу мира», во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. Захарова отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана Зеленского”, то они будут не бесполезными».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. 4 августа газета Politico сообщила, что Саудовская Аравия может проинформировать Россию об итогах встречи по мирному урегулированию. Позже эту информацию подтвердил «РИА Новостям» источник в МИД РФ.
В 10 условий «формулы мира» от Украины, которые озвучил президент Зеленский осенью 2022 г., входит восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.