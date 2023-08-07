Чем закончились переговоры по урегулированию украинского кризиса в Джидде

Чем закончились переговоры по урегулированию украинского кризиса в ДжиддеВ Москве готовы работать только с теми посредниками, которые учитывают ее позицию
В саудовской Джидде 5–6 августа прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием дипломатов и советников по национальной безопасности более чем 40 стран, но без России. В мероприятии были задействованы представители США, Великобритании, Южной Кореи, Австралии, а также Китая, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Аргентины, Египта, Чили, ЮАР, некоторых стран Евросоюза (ЕС) и др. Участвовали представители Киева, ЕС и ООН.
Официальных коммюнике по итогам саммита к моменту сдачи номера в печать опубликовано не было. Но, как сообщают газеты The Wall Street Journal (WSJ) и Corriere della Sera со ссылкой на источники, участники встречи в Джидде сошлись на необходимости поддержки территориальной целостности стран. О том, что «уважение территориальной целостности и суверенитета» Украины важно, пишет и агентство Reuters, ссылаясь на собеседников из ЕС.
Стороны подтвердили готовность продолжать работу в таком формате и провести новую встречу без России в ближайшие недели, сообщают СМИ. Financial Times писала, что ЕС сочтет успехом встречу в Джидде, если удастся согласовать дату проведения «глобального мирного саммита» по Украине. Corriere della Sera указала по итогам встречи, что саммит на уровне глав государств, «вполне вероятно, состоится до конца года», но официальной информации об этом так и не появилось.
В Саудовской Аравии в отличие от встречи в Копенгагене Украина и основные развивающиеся страны были настроены на достижение консенсуса, уверяет WSJ. Киев не стал настаивать на реализации упомянутого «плана Зеленского» о выводе российских войск, а другие страны не требовали отказа от него. При этом спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что переговоры по Украине все же невозможны без России.
А по данным WSJ, Китай придал переговорам дополнительный импульс и, вероятно, мог предложить учесть в дискуссиях некоторые красные линии и озабоченности Москвы. КНР презентовала в Джидде свой мирный план, который впервые был обнародован 24 февраля 2023 г.
Кроме того, немецкое агентство DPA сообщило о том, что и страна – хозяйка саммита также представила свой мирный план. В него входит поддержка целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Эр-Рияд также проинформировал Россию о ходе переговоров.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 августа заявил, что «в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 6 августа в комментарии ТАСС, что участие стран БРИКС в консультациях в Джидде может принести пользу при донесении здравого смысла до «западных покровителей Киева». Он добавил, что «еще нужно разобраться, что там происходило, в Джидде», и заверил, что результаты встречи российские представители обсудят с партнерами по БРИКС.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выделил три условия, при соблюдении которых мирные инициативы имеют шансы на успех: участие в переговорах обеих сторон конфликта, учет исторического контекста (Украины, по словам Медведева, не было до 1991 г., «она осколок Российской империи») и учет сложившихся реалий (включение в состав России новых территорий). При этом Медведев считает, что сейчас переговоры не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».
Главной целью Запада в Джидде было показать единство всего мирового общественного мнения, в том числе партнеров России, по разрешению украинского конфликта, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Речь идет о поддержке территориальной целостности Украины и отсылках к Уставу ООН, добавляет он.
В итоге это может стать для стран Запада удобным инструментом для политического давления на Россию, говорит Барабанов. Вовлечение стран БРИКС в формат переговоров без России почти наверняка приведет к тому, что они будут представлены и на «глобальном саммите мира», но, возможно, лишь на министерском уровне.
Встреча в Джидде – мероприятие, посвященное диалогу США и их союзников со странами «глобального Юга» по поводу Украины, формально обставленное как диалог Украины и ее международных партнеров по вопросу о перспективах решения конфликта, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Отказаться от приглашения означало бы принять сторону конфликта, поэтому для Китая и других стран этот вариант был невозможен. Но, по словам эксперта, встреча в Саудовской Аравии ни к чему не обязывает ее участников, так как под планом Зеленского подписаться не требовали, и дальнейшее развитие этого формата непонятно.