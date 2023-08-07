Чем закончились переговоры по урегулированию украинского кризиса в Джидде

Встреча в Джидде – мероприятие, посвященное диалогу США и их союзников со странами «глобального Юга» по поводу Украины, формально обставленное как диалог Украины и ее международных партнеров по вопросу о перспективах решения конфликта, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Отказаться от приглашения означало бы принять сторону конфликта, поэтому для Китая и других стран этот вариант был невозможен. Но, по словам эксперта, встреча в Саудовской Аравии ни к чему не обязывает ее участников, так как под планом Зеленского подписаться не требовали, и дальнейшее развитие этого формата непонятно.