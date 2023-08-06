СМИ: Саудовская Аравия предложила альтернативный мирный план по Украине
Саудовская Аравия и другие страны представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги, пишут «РИА Новости».
Частью мирного плана стала целостность Украины и прекращение огня. Кроме того, стороны должны начать переговоры под эгидой ООН и провести обмен пленными. Отмечается, что Россия были проинформирована о предложенном проекте.
Двухдневные переговоры начались в саудовской Джидде 5 августа. В переговорах приняли участие высокопоставленные официальные лица из 42 стран, в том числе из США, Китая и Индии. Россия в этих переговорах участия не принимает.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом». Она также отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».
4 августа газета Politico сообщила, что Саудовская Аравия может проинформировать Россию об итогах встречи по мирному урегулированию. Позже эту информацию подтвердил «РИА Новостям» источник в МИД РФ.