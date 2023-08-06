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СМИ: Саудовская Аравия предложила альтернативный мирный план по Украине

Ведомости

Саудовская Аравия и другие страны представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги, пишут «РИА Новости».

Частью мирного плана стала целостность Украины и прекращение огня. Кроме того, стороны должны начать переговоры под эгидой ООН и провести обмен пленными. Отмечается, что Россия были проинформирована о предложенном проекте.

Двухдневные переговоры начались в саудовской Джидде 5 августа. В переговорах приняли участие высокопоставленные официальные лица из 42 стран, в том числе из США, Китая и Индии. Россия в этих переговорах участия не принимает.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом». Она также отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».

4 августа газета Politico сообщила, что Саудовская Аравия может проинформировать Россию об итогах встречи по мирному урегулированию. Позже эту информацию подтвердил «РИА Новостям» источник в МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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