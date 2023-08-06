СМИ: Саудовская Аравия предложила альтернативный мирный план по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом». Она также отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».