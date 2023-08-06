Медведев назвал три условия для успешных переговоров по Украине

По его словам, предложения о мире могут быть успешными только при соблюдении трех условий: участие обеих сторон конфликта, учет исторического контекста и учет текущих реалий. Медведев отметил, что Украины «никогда не было до 1991 г.» и «она осколок Российской империи», а также заявил, что соседняя страна «находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию».