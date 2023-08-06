Медведев назвал три условия для успешных переговоров по Украине
Враг должен «приползти на коленях, моля о пощаде». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение», – написал он у себя в Telegram-канале, комментируя переговоры по Украине в саудовской Джидде.
По его словам, предложения о мире могут быть успешными только при соблюдении трех условий: участие обеих сторон конфликта, учет исторического контекста и учет текущих реалий. Медведев отметил, что Украины «никогда не было до 1991 г.» и «она осколок Российской империи», а также заявил, что соседняя страна «находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию».
Зампред подчеркнул, что посредник, готовый «признать эти очевидные вещи», будет иметь шансы на успех по российско-украинским переговорам. «Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», – заключил Медведев.
5 августа в Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече принимают участие около 40 государств, но она проходит без участия России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».