В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

По информации газеты The Wall Street Journal, в Джидду были приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США встречу может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а Китай на переговорах будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.