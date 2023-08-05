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Политика

В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

Ведомости

В саудовской Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где  Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече принимают участие порядка 40 государств, но она проходит без участия России, сообщает Al-Jazeera.

Саудовское агентство печати ранее сообщило, что правительство королевства 5 августа рассчитывает обсудить на международном уровне «пути урегулирования кризиса политическими и дипломатическими средствами». Проведение встречи, как отмечалось, является продолжением гуманитарных и мирных инициатив, с которыми выступал Эр-Рияд после начала боевых действий.

По информации газеты The Wall Street Journal, в Джидду были приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США встречу может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а Китай на переговорах будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.

Также стало известно, что Россию на встречу приглашать не планируется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва будет следить за переговорами в Джидде, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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