В Саудовской Аравии начались консультации по Украине
В саудовской Джидде начались двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече принимают участие порядка 40 государств, но она проходит без участия России, сообщает Al-Jazeera.
Саудовское агентство печати ранее сообщило, что правительство королевства 5 августа рассчитывает обсудить на международном уровне «пути урегулирования кризиса политическими и дипломатическими средствами». Проведение встречи, как отмечалось, является продолжением гуманитарных и мирных инициатив, с которыми выступал Эр-Рияд после начала боевых действий.
По информации газеты The Wall Street Journal, в Джидду были приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США встречу может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а Китай на переговорах будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.
Также стало известно, что Россию на встречу приглашать не планируется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва будет следить за переговорами в Джидде, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».