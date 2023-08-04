Саудовская Аравия подтвердила проведение переговоров по Украине 5 августа

На встречу в Джидде, по информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США ее может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Китай на переговорах будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.