Саудовская Аравия подтвердила проведение переговоров по Украине 5 августа
В саудовской Джидде 5 августа состоится встреча на уровне советников по нацбезопасности ряда стран, посвященная урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
«Правительство королевства надеется, что эта встреча поспособствует... координации и обсуждению на международном уровне путей урегулирования кризиса политическими и дипломатическими средствами и таким образом, который укрепит международный мир и безопасность», – говорится в сообщении.
Проведение встречи, как отмечается, является продолжением гуманитарных и мирных инициатив, с которыми выступал Эр-Рияд после начала боевых действий. Состав участников встречи при этом не называется.
На встречу в Джидде, по информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), приглашены до 30 стран, в том числе Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС уже дали свое согласие на участие, первой официальное приглашение подтвердила Чехия. От США ее может посетить советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Китай на переговорах будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.
Россию на встречу приглашать не планируется, а по информации газеты Politico, Эр-Рияд может проинформировать Москву об итогах встречи.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия будет следить за встречей в Джидде, отметив, что «еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируется провести» эти переговоры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».