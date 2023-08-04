СМИ: Саудовская Аравия сообщит России итоги встречи по Украине
Саудовская Аравия может проинформировать Россию об итогах встречи по мирному урегулированию конфликта на Украине в Джидде, которая запланирована на 5–6 августа. Об этом пишет газета Politico.
«Хотя неясно, примет ли Мохаммед бен Салман (наследный принц Саудовской Аравии. – "Ведомости") участие во встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», – сообщает издание.
Со ссылкой на документ брифинга Politico пишет, что на встрече будут подняты 10 тем, среди которых вопросы продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных, экологическая безопасность и возможность создания трибунала по военным преступлениям. Уточняется, что принимающие участие во встрече европейские страны могут собраться заранее, чтобы согласовать свои позиции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия будет следить за встречей в Джидде, отметив, что «еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируется провести» эти переговоры. При этом он подчеркнул, что сейчас невозможно выйти на мирное урегулирование с участием Украины с нынешней позицией Киева по этому вопросу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу понять всю тупиковость «плана [президента Владимира] Зеленского», то они будут не бесполезными».
Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что на встречу приглашены до 30 стран, в том числе Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС, которые уже дали свое согласие на участие. Россия на эту встречу не была приглашена. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, если в них будут участвовать обе стороны конфликта.