СМИ: Саудовская Аравия сообщит России итоги встречи по Украине

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что на встречу приглашены до 30 стран, в том числе Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС, которые уже дали свое согласие на участие. Россия на эту встречу не была приглашена. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, если в них будут участвовать обе стороны конфликта.