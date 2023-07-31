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Политика

Мексика не намерена участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без РФ

Ведомости

Мексика готова участвовать в переговорах в Саудовской Аравии по урегулированию на Украине, если в них будут участвовать обе стороны конфликта, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор «РИА Новостям». Ранее стало известно, что Россию на этот саммит приглашать не планируется.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие... Если будут представлены две страны – да», – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Мексика выступает за любое предложение, направленное на окончание боевых действий.

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29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Ведомостям», что если переговоры в Саудовской Аравии по Украине помогут Западу «понять всю тупиковость «плана Зеленского», то они будут не бесполезными.

В Кремле также рассказали, что будут следить за переговорами в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уточнил, что предпосылок выйти на мирные переговоры с нынешней позицией Киева нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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