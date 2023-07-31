Мексика не намерена участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без РФ
Мексика готова участвовать в переговорах в Саудовской Аравии по урегулированию на Украине, если в них будут участвовать обе стороны конфликта, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор «РИА Новостям». Ранее стало известно, что Россию на этот саммит приглашать не планируется.
«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие... Если будут представлены две страны – да», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что Мексика выступает за любое предложение, направленное на окончание боевых действий.
29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Ведомостям», что если переговоры в Саудовской Аравии по Украине помогут Западу «понять всю тупиковость «плана Зеленского», то они будут не бесполезными.
В Кремле также рассказали, что будут следить за переговорами в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уточнил, что предпосылок выйти на мирные переговоры с нынешней позицией Киева нет.