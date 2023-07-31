МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран поддерживает эту инициативу.