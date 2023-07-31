МИД России прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Если переговоры Саудовской Аравии по Украине помогут Западу «понять всю тупиковость “плана Зеленского”», то они будут не бесполезными. Об этом заявила корреспонденту «Ведомостей» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость “плана [президента Украины Владимира] Зеленского”, то [оно] будет не бесполезным», – сказал представитель МИДа.
29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран поддерживает эту инициативу.
В Кремле также заявили, что будут следить за переговорами в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уточнил, что предпосылок выйти на мирные переговоры с нынешней позицией Киева нет.
Президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по урегулированию конфликта 28 июля отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев законодательно запретил ведение диалога по мирному урегулированию с Москвой.