Медведев опубликовал анекдот про независимость Финляндии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в X (ранее Twitter) анекдот, в котором напомнил о создании независимой Финляндии.
«Пекка, почему мы так боимся русских? — Они же захватчики и варвары. — Кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал политик.
Медведев опубликовал анекдот на финском языке в своем англоязычном аккаунте. Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 г. 31 декабря Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости Финляндии.
Ранее на этой неделе зампред Совбеза также опубликовал шуточный диалог двух граждан Финляндии о причинах вступления страны в НАТО.
4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Он добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Министр отметил, что после вступления страны в альянс сухопутная граница РФ со странами НАТО увеличилась почти в два раза. Тогда же он анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов.