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Медведев опубликовал анекдот про независимость Финляндии

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в X (ранее Twitter) анекдот, в котором напомнил о создании независимой Финляндии. 

«Пекка, почему мы так боимся русских? — Они же захватчики и варвары. — Кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал политик.

Медведев опубликовал анекдот на финском языке в своем англоязычном аккаунте. Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря 1917 г. 31 декабря Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости Финляндии.

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Ранее на этой неделе зампред Совбеза также опубликовал шуточный диалог двух граждан Финляндии о причинах вступления страны в НАТО.

4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Он добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Министр отметил, что после вступления страны в альянс сухопутная граница РФ со странами НАТО увеличилась почти в два раза. Тогда же он анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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