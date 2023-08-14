Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал шуточный диалог двух граждан Финляндии о причинах вступления страны в НАТО.
«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? – Нам угрожают русские. – А почему они нам угрожают? – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», – поделился анекдотом политик в своем Telegram-канале.
Пост Медведев сопроводил изображением двух кричащих людей.
4 апреля Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Он добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Министр отметил, что после вступления страны в альянс сухопутная граница РФ со странами НАТО увеличилась почти в два раза. Тогда же он анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов.