Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Министр отметил, что после вступления страны в альянс сухопутная граница РФ со странами НАТО увеличилась почти в два раза. Тогда же он анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов.