Шойгу заявил о вероятном размещении в Финляндии ударных вооружений НАТО

«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», – отметил Шойгу, добавив, что после вступления в альянс Финляндии сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.