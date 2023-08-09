Шойгу заявил о вероятном размещении в Финляндии ударных вооружений НАТО
НАТО в Финляндии может разместить ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях «возросли кратно», дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, а также присоединение к альянсу в перспективе и Швеции.
«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», – отметил Шойгу, добавив, что после вступления в альянс Финляндии сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.
В апреле Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Вступление в военный блок Швеции ранее блокировала Турция, но в июле Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма. По словам президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, парламент может сделать это в октябре.
После вступления Финляндии в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что это ведет к обострению ситуации в мире.