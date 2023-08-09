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Политика

Шойгу заявил о вероятном размещении в Финляндии ударных вооружений НАТО

Ведомости

НАТО в Финляндии может разместить ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях «возросли кратно», дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, а также присоединение к альянсу в перспективе и Швеции.

«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», – отметил Шойгу, добавив, что после вступления в альянс Финляндии сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.

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В апреле Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Вступление в военный блок Швеции ранее блокировала Турция, но в июле Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма. По словам президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, парламент может сделать это в октябре.

После вступления Финляндии в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что это ведет к обострению ситуации в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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