Парламент Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок, но точных сроков он не назвал. Ранее Эрдоган также поставил условие, что Евросоюз должен расчистить путь для вступления Турции в союз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО.