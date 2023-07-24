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Парламент Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре

Ведомости

Парламент Турции может рассмотреть ратификацию заявки Швеции на присоединение к НАТО в октябре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Взаимные шаги, которые необходимо предпринять в отношении процесса вступления Швеции в альянс, были определены в совместном заявлении. Мы сделали необходимые предупреждения Швеции. Мы внесем свой вклад с открытием парламента. Окончательное решение принимает великое национальное собрание Турции», – сообщил Эрдоган, его слова приводит местное издание Habertürk.

16 июля парламент Турции ушел на каникулы и вернется к работе 1 октября.

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Ранее Эрдоган заявлял, что парламент может рассмотреть ратификацию присоединения Швеции к НАТО не раньше осени. По его словам, вопрос об этом может стать одним из приоритетов международной повестки осенней сессии парламента Турции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок, но точных сроков он не назвал. Ранее Эрдоган также поставил условие, что Евросоюз должен расчистить путь для вступления Турции в союз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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