Газета
Политика

Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО осенью

Ведомости

Парламент Турции может рассмотреть ратификацию присоединения Швеции в НАТО не раньше осени, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

«Надеюсь, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет одним из приоритетов международной повестки осенней сессии парламента Турции», – сказал Эрдоган (цитата по Anadolu). При этом турецкий лидер отметил, что Анкара всегда поддерживала политику «открытых дверей» НАТО. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил по итогам трёхсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок.

Ранее по теме: Реджеп Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

В то же время точная дата ратификации парламентом Турции присоединения Швеции в альянс генсеком названа не была. Эрдоган также поставил условие, что ЕС должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО.

На следующий день, 11 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию «никто не хочет видеть в Европе». «И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверно, не должны носить розовые очки», – подчеркнул представитель Кремля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных