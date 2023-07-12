Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО осенью
Парламент Турции может рассмотреть ратификацию присоединения Швеции в НАТО не раньше осени, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
«Надеюсь, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет одним из приоритетов международной повестки осенней сессии парламента Турции», – сказал Эрдоган (цитата по Anadolu). При этом турецкий лидер отметил, что Анкара всегда поддерживала политику «открытых дверей» НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил по итогам трёхсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок.
В то же время точная дата ратификации парламентом Турции присоединения Швеции в альянс генсеком названа не была. Эрдоган также поставил условие, что ЕС должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО.
На следующий день, 11 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию «никто не хочет видеть в Европе». «И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверно, не должны носить розовые очки», – подчеркнул представитель Кремля.