Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО осенью

В то же время точная дата ратификации парламентом Турции присоединения Швеции в альянс генсеком названа не была. Эрдоган также поставил условие, что ЕС должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО.