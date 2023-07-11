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Кремль: Турцию никто не ждет в Европе

Ведомости

Европейцы не ждут Турцию в Европе, в связи с чем Анкаре не стоит носить розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль, что курс Турции становится в последнее время более проевропейским.

В ответ Песков заявил, что Турция может ориентироваться на Запад и в истории этой страны были периоды более и менее интенсивного ориентирования на него.

«Но также мы прекрасно знаем, что, ну если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверно, не должны носить розовые очки», – рассказал он.

Россия намерена несмотря на разногласия развивать отношения с Турцией «там, где это выгодно нам, и где выгодно им», подытожил Песков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вечером 10 июля заявил по итогам трёхсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок.

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При этом ранее в тот же день Эрдоган заявил, что ЕС должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО. 

Турция заключила соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом в 1963 г., подала заявку на вступление в ЕС в 1987 г., а в 1999 г. стала кандидатом на полноправное членство в союзе. Но с 2006 г. переговоры о последующей интеграции Турции зашли в тупик после того, как европейцы обвинили турецкие власти в нарушении прав человека в стране и лично Эрдогана в авторитарных практиках управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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