Кремль: Турцию никто не ждет в Европе
Европейцы не ждут Турцию в Европе, в связи с чем Анкаре не стоит носить розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль, что курс Турции становится в последнее время более проевропейским.
В ответ Песков заявил, что Турция может ориентироваться на Запад и в истории этой страны были периоды более и менее интенсивного ориентирования на него.
«Но также мы прекрасно знаем, что, ну если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверно, не должны носить розовые очки», – рассказал он.
Россия намерена несмотря на разногласия развивать отношения с Турцией «там, где это выгодно нам, и где выгодно им», подытожил Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг вечером 10 июля заявил по итогам трёхсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок.
При этом ранее в тот же день Эрдоган заявил, что ЕС должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО.
Турция заключила соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом в 1963 г., подала заявку на вступление в ЕС в 1987 г., а в 1999 г. стала кандидатом на полноправное членство в союзе. Но с 2006 г. переговоры о последующей интеграции Турции зашли в тупик после того, как европейцы обвинили турецкие власти в нарушении прав человека в стране и лично Эрдогана в авторитарных практиках управления.