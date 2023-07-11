Кремль: Турцию никто не ждет в Европе

Турция заключила соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом в 1963 г., подала заявку на вступление в ЕС в 1987 г., а в 1999 г. стала кандидатом на полноправное членство в союзе. Но с 2006 г. переговоры о последующей интеграции Турции зашли в тупик после того, как европейцы обвинили турецкие власти в нарушении прав человека в стране и лично Эрдогана в авторитарных практиках управления.