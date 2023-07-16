В канцелярии Эрдогана заявили о поддержке расширения НАТО

Поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны, а направлена на превращение альянса во «всеобъемлющую организацию по безопасности, которая поможет достичь стабильности», заявил политик.



По словам Алтуна, Турция никогда не уклонялась от участия в самых сложных операциях НАТО по всему миру, а также вложила «значительные средства в оборону, быстро приближаясь к цели в два процента ВВП на расходы на оборону. Будучи второй по величине армией НАТО». Политик сообщил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Анкары в вопросе членства Украины в альянсе.