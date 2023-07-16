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Политика

В канцелярии Эрдогана заявили о поддержке расширения НАТО

Ведомости

Турция поддерживает географическое расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире. Об этом в интервью журналу Middle East Eye заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

Поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны, а направлена на превращение альянса во «всеобъемлющую организацию по безопасности, которая поможет достичь стабильности», заявил политик.

По словам Алтуна, Турция никогда не уклонялась от участия в самых сложных операциях НАТО по всему миру, а также вложила «значительные средства в оборону, быстро приближаясь к цели в два процента ВВП на расходы на оборону. Будучи второй по величине армией НАТО». Политик сообщил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Анкары в вопросе членства Украины в альянсе.

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Турция является членом НАТО с 1952 г. и располагает второй по численности армией альянса. 11 июля Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО. Страна подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе в мае 2022 г., но Турция до недавнего времени не ратифицировала ее вступление в НАТО. 

Таких договоренностей удалось достич в ходе встречи премьера Швеции Ульфа Кристерссона и Эрдогана под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга 10 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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