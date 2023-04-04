Глава МИД Финляндии подписал документ о присоединении республики к НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
«Хаависто подписал соглашение о вступлении Финляндии в НАТО», — передает издание.
В церемонии также приняли участие президент республики Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен. Yle отмечает, что перед встречей министров иностранных дел стран альянса Хаависто передаст правительству США документ о присоединении к НАТО. Затем состоится церемония поднятия флага в честь членства Финляндии в Североатлантическом блоке.
Кроме того, на мероприятии выступят президент Финляндии и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Перед этим они проведут двусторонние переговоры и совместную пресс-конференцию.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы России, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Венгрия и Турция. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.