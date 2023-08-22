Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в России

Общая военная подготовка включает в себя занятия по строевой и огневой, а также технической и военно-медицинской подготовке, изучение общевоинских уставов, освоение предметов по радиационной, химической и биологической защите и др. Цель занятий – выработать навыки действий в общевойсковом бою, закалить граждан физически и помочь освоиться в армейской среде.