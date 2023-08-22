Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в России
Необходимо возродить всеобщую военную подготовку в России на фоне возникших международных противоречий. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, выступая на совещании по вопросам безопасности ДФО в Магадане.
«В настоящее время, когда Россия испытывает мощное санкционное давление, когда обстрелам подвергаются десятки наших городов, возрождение всеобщей военной подготовки, патриотических, духовных традиций нашего народа является необходимым для победы сегодня и для будущего России завтра», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Трутнева, страны НАТО «пытаются сломить» экономику, культуру и традиции России. Для этого они ведут пропагандистскую работу в интернете среди школьников и молодежи, стараясь «вымыть базовые понятия» из внимания молодых людей, включая патриотизм, добавил он.
Одновременно с этим, продолжил Трутнев, «происходила деградация системы военной подготовки». Вице-премьер обратил внимание, что от начальной военной подготовки отказались в школах, а в вузах этот курс проходят только 1,4% обучающихся.
Общая военная подготовка включает в себя занятия по строевой и огневой, а также технической и военно-медицинской подготовке, изучение общевоинских уставов, освоение предметов по радиационной, химической и биологической защите и др. Цель занятий – выработать навыки действий в общевойсковом бою, закалить граждан физически и помочь освоиться в армейской среде.
Составной частью общей военной подготовки является начальная военная подготовка (НВП). С 1 сентября 2023 г. курс НВП вернут для 10-х и 11-х классов в рамках уроков ОБЖ. Занятия будут обязательными.