Газета
Политика

Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в России

Ведомости

Необходимо возродить всеобщую военную подготовку в России на фоне возникших международных противоречий. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, выступая на совещании по вопросам безопасности ДФО в Магадане.

«В настоящее время, когда Россия испытывает мощное санкционное давление, когда обстрелам подвергаются десятки наших городов, возрождение всеобщей военной подготовки, патриотических, духовных традиций нашего народа является необходимым для победы сегодня и для будущего России завтра», – сказал он (цитата по ТАСС). 

По словам Трутнева, страны НАТО «пытаются сломить» экономику, культуру и традиции России. Для этого они ведут пропагандистскую работу в интернете среди школьников и молодежи, стараясь «вымыть базовые понятия» из внимания молодых людей, включая патриотизм, добавил он.

Одновременно с этим, продолжил Трутнев, «происходила деградация системы военной подготовки». Вице-премьер обратил внимание, что от начальной военной подготовки отказались в школах, а в вузах этот курс проходят только 1,4% обучающихся.

Ранее по теме: В России выпустили учебник ОБЖ с модулем начальной военной подготовки

Общая военная подготовка включает в себя занятия по строевой и огневой, а также технической и военно-медицинской подготовке, изучение общевоинских уставов, освоение предметов по радиационной, химической и биологической защите и др. Цель занятий – выработать навыки действий в общевойсковом бою, закалить граждан физически и помочь освоиться в армейской среде.

Составной частью общей военной подготовки является начальная военная подготовка (НВП). С 1 сентября 2023 г. курс НВП вернут для 10-х и 11-х классов в рамках уроков ОБЖ. Занятия будут обязательными.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных