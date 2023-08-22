ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро

В ноябре прошлого года Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Прошлый транш был выделен в конце июля.