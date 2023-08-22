ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро
Евросоюз выделил Украине очередной транш объемом на 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X (бывшая Twitter).
«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 млрд евро», – написала она, пообещав дальнейшую поддержку в этом и следующих годах.
В ноябре прошлого года Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Прошлый транш был выделен в конце июля.
В июне фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Киеву 50 млрд евро на восстановление страны на 2024–2027 гг. Позднее в ЕК уточнили, что для получения финансирования Украина должна принять план реконструкции страны, в том числе внести туда реформы, необходимые для вхождения в Евросоюз. Фонд помощи Украине будет состоять из грантов на 17 млрд евро и кредитов на 33 млрд евро.