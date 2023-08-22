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Политика

ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро

Ведомости

Евросоюз выделил Украине очередной транш объемом на 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X (бывшая Twitter).

«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 млрд евро», – написала она, пообещав дальнейшую поддержку в этом и следующих годах.

В ноябре прошлого года Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Прошлый транш был выделен в конце июля.

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В июне фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Киеву 50 млрд евро на восстановление страны на 2024–2027 гг. Позднее в ЕК уточнили, что для получения финансирования Украина должна принять план реконструкции страны, в том числе внести туда реформы, необходимые для вхождения в Евросоюз. Фонд помощи Украине будет состоять из грантов на 17 млрд евро и кредитов на 33 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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