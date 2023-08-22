Си Цзиньпин: Китай продолжит продвигать многополярность мира
Китай продолжит продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС в ЮАР, которое зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель "БРИКС плюс", активно содействовать поставкам товаров, углублять солидарность и сотрудничество с другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами, продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений», – говорится в заявлении китайского лидера (цитата по «РИА Новости»).
Китай также продолжит проводить «независимую» и «мирную» политику, сообщил ТАСС.
«Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества. <...> КНР всегда разделяла судьбу других развивающихся стран, твердо защищала общие интересы развивающихся стран и способствовала представительству развивающихся стран с формирующимся рынком в глобальных вопросах. Китай твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием», – сказано в сообщении китайского лидера (цитата по ТАСС).
Си в своем обращении также призвал страны работать над обеспечением всеобщей безопасности. По данным ТАСС, он считает, что «международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочного мира».
В феврале глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым говорил о том, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Сообщалось, что Путин выступит по видеосвязи, а очно Россию представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС Путин напомнил об условиях возвращения к зерновой сделке. Президент РФ объяснил, что Россия выступает за «более плотное взаимодействие» в рамках БРИКС для бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.