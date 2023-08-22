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Политика

Си Цзиньпин: Китай продолжит продвигать многополярность мира

Ведомости

Китай продолжит продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам Делового форума БРИКС в ЮАР, которое зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель "БРИКС плюс", активно содействовать поставкам товаров, углублять солидарность и сотрудничество с другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами, продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений», – говорится в заявлении китайского лидера (цитата по «РИА Новости»).

Китай также продолжит проводить «независимую» и «мирную» политику, сообщил ТАСС.

«Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества. <...> КНР всегда разделяла судьбу других развивающихся стран, твердо защищала общие интересы развивающихся стран и способствовала представительству развивающихся стран с формирующимся рынком в глобальных вопросах. Китай твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием», – сказано в сообщении китайского лидера (цитата по ТАСС). 

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Си в своем обращении также призвал страны работать над обеспечением всеобщей безопасности. По данным ТАСС, он считает, что «международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочного мира».

В феврале глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым говорил о том, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Сообщалось, что Путин выступит по видеосвязи, а очно Россию представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС Путин напомнил об условиях возвращения к зерновой сделке. Президент РФ объяснил, что Россия выступает за «более плотное взаимодействие» в рамках БРИКС для бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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