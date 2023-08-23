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ВСУ обстреляли село Лавы в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лавы в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара, по словам Гладкова, выбило четыре окна, также посечен фасад здания, пострадавших нет. Всего ВСУ сбросили две гранаты с дрона.

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Белгородская область, а также другие приграничные регионы подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В настоящее время в области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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