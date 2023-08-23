ВСУ обстреляли село Лавы в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лавы в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара, по словам Гладкова, выбило четыре окна, также посечен фасад здания, пострадавших нет. Всего ВСУ сбросили две гранаты с дрона.
Белгородская область, а также другие приграничные регионы подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В настоящее время в области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.