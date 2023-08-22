Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
ВСУ обстреляли село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших. В одном частном доме выбило окна, посекло фасад здания и забор. Также повреждена линия газоснабжения.
«Оперативные и аварийные службы работают на месте», – добавил Гладков.
21 августа в небе над Белгородской областью сбили два беспилотника самолетного типа около 14:30 мск и около 16:00 мск. В селе Никольское Белгородского района зафиксировали повреждения двух автомобилей, а также фасадов и остекления в трех частных домах.
Приграничный регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».