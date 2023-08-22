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Общество

Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Ведомости

ВСУ обстреляли село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших. В одном частном доме выбило окна, посекло фасад здания и забор. Также повреждена линия газоснабжения.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте», – добавил Гладков.

21 августа в небе над Белгородской областью сбили два беспилотника самолетного типа около 14:30 мск и около 16:00 мск. В селе Никольское Белгородского района зафиксировали повреждения двух автомобилей, а также фасадов и остекления в трех частных домах.

Ранее по теме: Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Приграничный регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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