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Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Ведомости

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Украинский БПЛА самолетного типа предпринял атаку около 16:00 мск 21 августа, уточняется в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородском районе. В селе Никольское зафиксировали незначительные повреждения фасадов и остекления в трех частных домах, также посечены два автомобиля.

Также БПЛА самолетного типа сбили в районе села Безлюдовка в Шебекинском городском округе.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – добавил Гладков.

Ранее днем около 14:30 мск средства ПВО сбили еще один БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

20 августа система ПВО срабатывала над регионом из-за беспилотников дважды – около 14:00 и в 14:40. Разрушений и пострадавших не было.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Приграничный регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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