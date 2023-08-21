Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Украинский БПЛА самолетного типа предпринял атаку около 16:00 мск 21 августа, уточняется в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородском районе. В селе Никольское зафиксировали незначительные повреждения фасадов и остекления в трех частных домах, также посечены два автомобиля.
Также БПЛА самолетного типа сбили в районе села Безлюдовка в Шебекинском городском округе.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – добавил Гладков.
Ранее днем около 14:30 мск средства ПВО сбили еще один БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
20 августа система ПВО срабатывала над регионом из-за беспилотников дважды – около 14:00 и в 14:40. Разрушений и пострадавших не было.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Приграничный регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».