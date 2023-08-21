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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Ведомости

Около 14:30 мск средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что Киев попытался атаковать территорию России при помощи беспилотника самолетного типа. Средства ПВО обнаружили дрон и сбили его над Белгородской областью.

Накануне, 20 августа, российские военные также пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, ПВО сработала дважды над Белгородской областью – около 14:00 и в 14:40. Всего было сбито три беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 20 августа три беспилотника самолетного типа были уничтожены в селе Соломино. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. 

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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