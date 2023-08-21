Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью
Около 14:30 мск средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что Киев попытался атаковать территорию России при помощи беспилотника самолетного типа. Средства ПВО обнаружили дрон и сбили его над Белгородской областью.
Накануне, 20 августа, российские военные также пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, ПВО сработала дважды над Белгородской областью – около 14:00 и в 14:40. Всего было сбито три беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 20 августа три беспилотника самолетного типа были уничтожены в селе Соломино. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.