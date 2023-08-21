Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Накануне, 20 августа, российские военные также пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, ПВО сработала дважды над Белгородской областью – около 14:00 и в 14:40. Всего было сбито три беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.