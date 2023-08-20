Гладков уточнил количество сбитых целей на подлете к Белгороду
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом три воздушные цели, а не 12, как сообщалось ранее. Уточненную информацию по работе ПВО опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня в период с 13:50 до 14:40 в воздухе было сбито три цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он.
Минобороны РФ днем 20 августа сообщило, что украинские военные днем попытались нанести удар беспилотниками по российским объектам, дроны были уничтожены над Белгородской областью. По данным оборонного ведомства, ПВО сработала дважды: около 14:00 и в 14:40, всего было сбито три беспилотника.
До этого система ПВО в регионе срабатывала в субботу, 19 августа, ранее было еще несколько подобных случаев. 13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22:00 мск. В этот же день Гладков сообщил, что один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Позже губернатор уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.