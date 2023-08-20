Гладков уточнил количество сбитых целей на подлете к Белгороду

До этого система ПВО в регионе срабатывала в субботу, 19 августа, ранее было еще несколько подобных случаев. 13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22:00 мск. В этот же день Гладков сообщил, что один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Позже губернатор уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка.