На подлете к Белгороду система ПВО сбила воздушную цель

До этого российская система ПВО обнаружила и сбила украинский беспилотник над Белгородской областью 17 августа. Тогда, по данным Минобороны, также никто не пострадал. 15 августа Гладков сообщал о работе системы ПВО в регионе. Тогда беспилотник был замечен в небе над Шебекинским районом, дрон был сбит, никто не пострадал. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области.