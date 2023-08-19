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На подлете к Белгороду система ПВО сбила воздушную цель

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области, на подлете к столице региона сбита воздушная цель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал он.

По предварительным данным губернатора, в результате работы ПВО пострадавших и разрушений нет.

До этого российская система ПВО обнаружила и сбила украинский беспилотник над Белгородской областью 17 августа. Тогда, по данным Минобороны, также никто не пострадал. 15 августа Гладков сообщал о работе системы ПВО в регионе. Тогда беспилотник был замечен в небе над Шебекинским районом, дрон был сбит, никто не пострадал. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области.

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13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22:00 мск. В этот же день Гладков сообщил, что один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Позже губернатор уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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