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Общество

Из-за падения беспилотника в Белгороде пострадал ребенок

Ведомости

В результате взрыва в жилом доме в Белгороде после падения беспилотника 13 августа пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«К сожалению, есть пострадавшая – 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы», – уточнил он.

По его словам, во время происшествия девочка гуляла возле дома. После полученных травм ее доставили в приемное отделение детской областной больницы. По оценке врачей, ее состояние удовлетворительное.

Гладков уточнил, что в результате взрыва повреждения есть в пяти квартирах – выбиты окна, посечен фасад, повреждены кондиционеры, а также в одном хозобъекте. Помимо этого повреждения зафиксированы у 16 автомобилей. После того как будет оформлено заключение о техническом состоянии дома, планируется приступить к восстановительным работам.

Ранее по теме: Восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома в Белгороде начнется 14 августа

Беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом по ул. Есенина в Белгороде 13 августа. В результате произошел взрыв, в результате которого упали плитки вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Ранее Гладков о пострадавших не сообщал.

Помимо этого Гладков рассказал об обстрелах других территорий региона за прошедшие сутки. Он сообщил, что в посёлке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, его доставили в больницу. Губернатор уточнил, что правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса. Всего под обстрел 13 августа попали Белгородский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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