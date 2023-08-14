Из-за падения беспилотника в Белгороде пострадал ребенок

Помимо этого Гладков рассказал об обстрелах других территорий региона за прошедшие сутки. Он сообщил, что в посёлке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, его доставили в больницу. Губернатор уточнил, что правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса. Всего под обстрел 13 августа попали Белгородский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа.