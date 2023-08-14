Из-за падения беспилотника в Белгороде пострадал ребенок
В результате взрыва в жилом доме в Белгороде после падения беспилотника 13 августа пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«К сожалению, есть пострадавшая – 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы», – уточнил он.
По его словам, во время происшествия девочка гуляла возле дома. После полученных травм ее доставили в приемное отделение детской областной больницы. По оценке врачей, ее состояние удовлетворительное.
Гладков уточнил, что в результате взрыва повреждения есть в пяти квартирах – выбиты окна, посечен фасад, повреждены кондиционеры, а также в одном хозобъекте. Помимо этого повреждения зафиксированы у 16 автомобилей. После того как будет оформлено заключение о техническом состоянии дома, планируется приступить к восстановительным работам.
Беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом по ул. Есенина в Белгороде 13 августа. В результате произошел взрыв, в результате которого упали плитки вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Ранее Гладков о пострадавших не сообщал.
Помимо этого Гладков рассказал об обстрелах других территорий региона за прошедшие сутки. Он сообщил, что в посёлке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, его доставили в больницу. Губернатор уточнил, что правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса. Всего под обстрел 13 августа попали Белгородский и Борисовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.